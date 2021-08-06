Прибыль орловского бизнеса перевалила за 16 миллиардов

Показатели доходности в 2,4 раза превысили прошлогодние.

Орловский бизнес, похоже, стремительно пошел в гору. Об этом можно судить по оперативному отчету о финансовых результатах деятельности предприятий региона, который представил Орелстат. Согласно ему, в январе-мае 2021 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Орловской области в действующих ценах составил 16,55 миллиарда рублей.

Для сравнения, в январе-мае 2020 года совокупное сальдо, которое тоже было положительным, составляло 7,18 миллиарда рублей. Это означает, что общая доходность орловского бизнеса за отчетный период времени выросла более чем в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Впрочем, хорошо идут дела далеко не у всех.

Так, по подсчетам аналитиков Орелстата, в текущем году в январе-мае 73 региональных предприятия сообща получили убыток на сумму 704,9 миллиона рублей. То есть в среднем получилось почти по 10 миллионов рублей убытка на каждое нерентабельное предприятие. С другой стороны, успешных предпринимателей гораздо больше: совокупную прибыль в размере 17,255 миллиарда рублей получили 202 орловских предприятия.

ИА «Орелград»