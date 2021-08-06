В Орле сомнительные дела на алиментщиков вернули прокурору

6.8.2021 | 9:27 Новости, Общество

Обвинительные акты были составлены с нарушением процессуальных требований.

В Орле за последние два месяца Железнодорожный районный суд вернул прокурору сразу три уголовных дела, возбужденных в отношении троих местных жителей по  ч.1 ст.157 УК РФ. Иными словами, этих мужчин обвиняли в неуплате алиментов на своих несовершеннолетних детей. Как пояснили в пресс-службе Железнодорожного суда, дела были возвращены в связи с тем, что обвинительные акты составлены с нарушениями.

«Часть 1 статьи 157 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно», — напомнили в пресс-службе суда.

При этом обязательным признаком является неоднократность указанных действий. Это означает, что отдать алиментщика сразу под уголовный суд нельзя. Существует определенная процедура. В частности, сначала такой правонарушитель подвергается административному наказанию по ч.1 ст.5.35.1 КоАП. Здесь тоже существует определенный порядок. Например, период неуплаты алиментов должен составлять не менее двух месяцев подряд в рамках возбужденного исполнительного производства.

В данном случае суд установил, что все три алиментщика были привлечены к административной ответственности за неуплату средств на содержание своих несовершеннолетних детей в период, составляющий менее двух месяцев. То есть минимальный установленный законом срок не был соблюден. При указанных обстоятельствах обоснованность привлечения к административной ответственности вызвала у суда сомнения, следовательно, сомнения вызывает и последующее возбуждение уголовных дел. Поэтому уголовные дела были возвращены прокурору.

ИА «Орелград»

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