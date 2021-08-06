В Орле УФАС помогло строителям отбиться от чиновников

Болховские власти перестарались с включением подрядчика в «черный список»

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение арбитражного суда Орловской области, вынесенное по заявлению администрации города Болхова. Как пояснили в Орловском УФАС России, администрация пыталась в судебном порядке оспорить решение этого органа, но проиграла в обеих инстанциях. История уходит корнями в январь 2020 года, когда болховские власти объявили аукцион на благоустройство парковой территории, а именно лесной площади в Болхове.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 3,174 миллиона рублей. Победитель аукциона была признана орловская компания «Тектоника». В апреле 2020 года стороны заключили муниципальный контракт. В июне того же года «Тектоника» известила администрацию о своей готовности к промежуточной сдаче работ, направив сопроводительное письмо с актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат.

Однако комиссия по приемке работ не была назначена, а от заказчика и вовсе поступил отказ от приемки. Далее последовала переписка, после которой власти города приняли решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с тем, что «подрядчик своевременно не приступил к исполнению контракта, а также выполнял работу медленно, окончание работ к сроку становились явно невозможным».

Чуть позже чиновники обратились в УФАС с заявлением о включении указанной компании в реестр недобросовестных поставщиков. Однако при изучении вопроса антимонопольная служба пришла к выводу, что заказчик сам нарушил процедуру принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, что исключает возможность включения сведений в «черный список».

Администрация Болхова с этим не согласилась и оспорила законность решения в УФАС в суде. Однако суд первой инстанции не нашел в действия антимонопольщиков каких-либо нарушений и отказал чиновникам в удовлетворении иска. Те подали апелляционную жалобу, но проиграли и вышестоящей инстанции. Законность решения УФАС подтверждена в судебном порядке, и это означает, что фирма не будет включены в реестр недобросовестных поставщиков, на чем настаивали чиновники.

ИА «Орелград»