В Орловской области ревакцинировались 267 человек

Для повторной прививки могут использовать любую вакцину, в том числе — «Спутник Лайт».

В Орле 267 человек сделали повторную прививку от COVID-19, сообщает правительство Орловской области.

Ревакцинация в Орловской области уже началась. Она показана тем, кто сделал первую прививку больше 6 месяцев назад.

Записаться как на первую прививку, так и на ревакцинацию можно на сайте Госуслуг, по «Электронной регистратуре Орловской области», по номеру 122, а также в мобильном приложении «2DR.RU».

ИА «Орелград»