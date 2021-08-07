Орловцы потратили на продукты почти 35 миллиардов рублей

Чуть менее половины торгового оборота Орловщины приходится на питание.

В Орловской области в январе-июне 2021 года оборот розничной торговли составил 74,8 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 6,9 процента превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Такие оперативные сведения приводит Орелстат. По подсчетам аналитиков этого ведомства, почти половины торгового оборота приходится на продукты питания. В целом за прошедшие полгода в регионе пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий было продано на 34,8 миллиарда рублей. То есть за «хлеб насущный» орловцы отдали 46,5 процента всех средств, потраченных ими за отчетный период времени.

Соответственно 53,5 процента от общего объема оборота розничной торговли составила доля продаж непродовольственных товаров. Их за полгода в регионе было продано на общую сумму 40 миллиардов рублей. По сравнению с январем-июнем 2020 года продажа продуктов питания в сопоставимых ценах увеличилась на 1,4 процента, всех остальных товаров — на 11,9 процента.

«Оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил 2,1 миллиарда рублей, или 122,4 процента, в сопоставимых ценах, к аналогичному периоду предыдущего года», — добавили в Орелстате.

Вырос и оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности. В первом полугодии текущего года он составил 102,9 миллиарда рублей, то на 6,6 процента выше показателя годичной давности. Кстати, на долю малого бизнеса приходится 37,9 процента всего оборота оптовой торговли в регионе.

ИА «Орелград»