Пронести оружие в орловские суды не удалось

Приставы на входе отобрали у посетителей более 1000 запрещенных предметов.

В первой половине текущего года в Орловской области судебными приставами на пропускных постах в зданиях судов было выявлено более 1000 запрещенных к проносу внутрь предметов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России. В ведомстве уточнили, что речь идет о работе сотрудников специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Конкретно в Орловской области они охраняют 53 здания федеральных и мировых судов и судебных участков.

Согласно официальным данным, за отчетный период времени судебные приставы по ОУПДС на входах в суды при осуществлении пропускного режима выявили у посетителей, простых граждан, 137 единиц газового и травматического оружия, 23 единицы огнестрельного оружия, 134 боеприпаса, 34 электрошоковых устройства, а также 783 «иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих».

«Благодаря грамотной работе судебных приставов по ОУПДС УФССП России по Орловской области запрещенные предметы, которые могли быть использованы в качестве орудия нападения, в суд пронесены не были, — говорят в ведомстве. — Чрезвычайных происшествий в зданиях судов не допущено».

В управлении ФССП подчеркнули, что приставы обязаны проверять посетителей судов и производить осмотр имеющихся при них вещей. Поводом для этого может послужить сигнал металлодетектора. Кроме того, пристав вправе полагаться на свой опыт и интуицию. Бывает, что детектор молчит, но посетитель ведет себя подозрительно. В этом случае его также могут попросить показать свои вещи, среди которых могут оказаться запрещенные к проносу предметы.

«Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области призывает граждан строго соблюдать установленный порядок в зданиях судов и выполнять все законные требования судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, — говорят в ведомстве. — В ином случае посетители судов могут быть привлечены к административной ответственности».

ИА «Орелград»