Свинину без документов нейтрализовали под Орлом

Торговец предлагал товар, качество которого ничем не было подтверждено.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, факт нарушения обязательных требований федерального законодательства был выявлен в райцентре Ливны. В ходе внепланового рейда на местном муниципальном рынке был обнаружен торговец, предлагавший покупателям мясо. Уточняется, что это была продукция из свинины.

Индивидуальный предприниматель не смог предоставить проверяющим ветеринарные сопроводительные документы на свой товар, хотя без них продажа мяса запрещена. Указанные документы не только качество и безопасность продукции, но и позволяют проследить их происхождение. Обезличенный товар автоматически признается потенциальной угрозой для здоровья потребителей.

Кроме того, такая продукция создает угрозу распространения опасных вирусных заболеваний животных, например, африканской чумы свиней. Напомним, что буквально в июле на территории Хотынецкого и Знаменского районов Орловщины были зарегистрированы сразу две вспышки этого опасного заболевания.

По итогам проверки с реализации было снято 84 килограмма обезличенной свинины, оборот данной продукции был приостановлен. В ТУ Россельхознадзора отметили, что по факту выявленного нарушения предприниматель был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.

ИА «Орелград»