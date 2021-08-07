В Орле леса и берега очистят от мусора за 17 миллионов рублей

Власти утвердили финансирование экологической целевой программы.

Ведомственная целевая программа «Экология города Орла на 2022-2024 годы» утверждена администрацией областного центра. Ее куратором станет управление городского хозяйства и транспорта, а исполнителем — МКУ «УКХ». Основные задачи: приведение в надлежащее санитарное состояние берегов и прибрежных акваторий водных объектов и городских лесов. Общий объем финансирования составит 17,45 миллиона рублей. В 2022 году власти выделят на программу 6,15 миллиона рублей, в 2023-2024 годах – по 5,65 миллиона.

Из паспорта документа следует, что на территории Орла имеются два водных объекта — реки Ока и Орлик. Для профилактики их загрязнения необходимо проводить работы по очистке берегов и прибрежных акваторий от отходов. В рамках новой программы планируется очистить от мусора 9,5 километра берегов двух этих рек. Общая площадь лесов города составляет 690 гектаров. Речь идет о двух лесопарках — «Андриабуж» и «Лужки».

В соответствии с федеральным законодательством охрана, защита и воспроизводство городских лесов относятся к полномочиям органов местного самоуправления. В связи с этим, как пишут авторы программы, «необходимо проводить мероприятия по защите лесов от вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий, воспроизводству городских лесов». Выделенных из казны денег должно хватить на то, чтобы очистить от мусора 135 га городских лесов и восстановить лесные насаждения взамен погибших на площади 7,9 га.

Также программой запланировано общее улучшение санитарно-экологического состояния территории города Орла. Делать это планируется за счет традиционных санитарно-экологических мероприятий — месячников, общегородских субботников и прочих экологических акций с привлечением общественных организаций, волонтеров. Кроме того, в рамках программы предусмотрено проведение акарицидной обработки от клещей мест общего пользования и уборка трупов животных с улиц.

ИА «Орелград»