В Орле стали чаще выявлять нарушения прав потребителей

7.8.2021 | 10:09 Новости, Общество

Региональный Роспотребнадзор отчитался о своей работе в текущем году

В первой половине 2021 года в Орловской области в сфере защиты прав потребителей были проведены 83 внеплановые проверки. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По итогам проверок выявлено 294 нарушения требований законодательства в указанной сфере. Примечательно, что на долю продовольственных товаров пришлось 263 таких факта, что составляет 89,5 процента от общего числа выявленных нарушений.

По сравнению с предыдущим годом статистика в этом отношении изменилась. Так, в этом году в ходе одной проверки в среднем выявляется по 3,5 нарушения. А за аналогичный период 2020 года в среднем на одну проверку приходилось по 3,1 нарушения. Добавим, что в текущем году на нарушителей было заведено 270 административных дел, 87 из которых были направлены на рассмотрение в суд.

«Управлением Роспотребнадзора по Орловской области наложено штрафов на общую сумму 514 тысяч рублей, — добавляют в ведомстве. — Выдано 51 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в области защиты правы потребителей, а также 183 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения».

Кроме того, специалисты этого ведомства представили в суды 10 экспертных заключений в рамках рассмотрения исков о защите прав потребителей. Еще 10 исков данный надзорный орган сам подал в интересах обманутых граждан. Причем в восьми случаях это были иски в защиту неопределенного круга потребителей, а в двух — в защиту конкретных потребителей.

«Все исковые требования управления удовлетворены в полном объеме, — резюмируют в региональном Роспотребнадзоре. — По решениям судов в пользу потребителей присуждены денежные средства в общем размере 3,01 миллиона рублей, в том числе компенсация морального вреда – 187,5 тысячи рублей».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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