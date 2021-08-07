В Орловской области сняли ограничения на отстрел кабанов

Убивать диких животных разрешено только в наблюдаемой по АЧС зоне.

Очередной приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов издал руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Юрий Мишустин. Он объявил открытой охоту на дикого кабана, причем ограничений практически нет. Так, добывать разрешено кабанов обоих полов и всех возрастов без ограничения по количества. Срок проведения этой охоты также ограничен весьма относительно. Добывать кабана можно до снятия карантина, который в середине июля был введен на отдельных территориях Хотынецкого и Знаменского районов. То есть конкретной даты не установлено.

Как уже писал «Орелград», в указанных районах сразу в двух местах были обнаружены трупы павшего кабана. Лабораторный анализ показал, что причиной гибели животных стала африканская чума свиней. Незамедлительно был введен в действие план по ликвидации очагов этого опасного заболевания. Кроме того, губернатор издал указ об отчуждении свиней и продуктов из свинины и у местных жителей и ряда предприятий.

План мероприятий предусматривает и регулирование численности дикого кабана, который считается основным разносчиком смертельного вируса. Добывать зверя Мишустин разрешил на территории охотничьих угодий Орловской областной общественной организации охотников и рыболовов, находящихся в угрожаемой зоне радиусом 20 километров и зоне наблюдения, и на общедоступных охотничьих угодьях, находящихся в зоне наблюдения.

Добавим, что добывать кабана разрешено только способами, «исключающими нанесение вреда другим объектам животного мира и обеспечивающими сохранность среды их обитания». При этом разрешено использование собак охотничьих пород (в случае добора раненого кабана), охотничьего огнестрельного оружия и живоловушек.

ИА «Орелград»