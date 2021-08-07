Житель Орловской области ответил за маленьких козлов

Мужчина был признан виновным в краже чужих животных.

Дмитровский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого за кражи местного жителя. Рецидивиста признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище). Примечательно, что на краже этот человек попался менее чем через три месяца после того, как вышел из исправительной колонии, где отбывал предыдущий срок.

Преступление он совершил в конце апреля 2021 года. В один из вечеров мужчина гостил у своего знакомого и находился в состоянии алкогольного опьянения, поскольку приятели устроили совместное застолье. В какой-то момент ему позвонила другая знакомая, которая на свою беду похвасталась тем, что у нее в подсобном хозяйстве имеются домашние маленькие козлята. Преступный план созрел мгновенно.

Подсудимый оперативно распрощался с хозяином дома и отправился на «промысел». Незадолго до полуночи он проник на территорию домовладения своей приятельницы и залез в сарай, благо тот не был закрыт на замок. С собой злоумышленник утащил двух маленьких козлят общей стоимостью около 3000 рублей. Что он сделал с ними потом, осталось за кадром.

Преступника поймали. Под гнетом доказательств он не стал отпираться, признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке судопроизводства, что гарантировало ему некоторое снисхождение при вынесении приговора. С учетом криминального прошлого суд наказал его лишением свободы сроком на 2 года и последующим ограничением свободы на 8 месяцев. Отбывать наказание похититель козлят должен в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»