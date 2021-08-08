Кубок Тургенева разыграют под Орлом

8.8.2021 | 12:53 Культура, Новости

Конкурс баек пройдет в рамках фестиваля «Записки охотника».

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» анонсировал проведение второго охотничьего фестиваля «Записки охотника». Как сообщают организаторы, форум планируется провести 4 сентября 2021 года. Приглашаются, естественно, все желающие. Несмотря не непростое пандемийное время, программа фестиваля будет весьма насыщенной. Предусмотрена работа деловых, познавательных и развлекательных площадок, включая театрализованное представление, призванное «раскрыть традиции дворянской охоты времен Тургенева».

«Для участников и гостей фестиваля запланированы реконструкция охоты, выставка охотничьих собак, охотничьих трофеев, мастер-классы по приготовлению блюд «охотничьей кухни» и их дегустация, — говорят организаторы. — Одним из самых ярких событий фестиваля должен стать конкурс охотничьих баек на Кубок Тургенева».

Для детей в возрасте от 7 до 14 лет проведут призовое охотничье многоборье. Желающих ожидают конные прогулки в экипаже и верхом. Кроме того, организаторы предложат посетителям многочисленные конкурсы и игры на литературную тематику. Отдельная интеллектуальная викторина будет организована для знатоков знаменитых тургеневских «Записок охотника».

ИА «Орелград»

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