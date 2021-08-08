Орловские ветеринары одобрили убой 7,5 миллиона животных

8.8.2021 | 10:39 Новости, Общество

Специалисты осмотрели животных перед тем, как тех направили на убойные площадки.

Управление ветеринарии Орловской области обнародовало статистические данные о контроле за производством мяса в регионе. В релизе ведомства сказано, что «государственная ветеринарная служба стоит на страже пищевой безопасности людей, не допуская попадания в свободную реализацию опасную в ветеринарном отношении продукцию». Приведенные цифры впечатляют.

Согласно им, в течение первой половины 2021 года государственными ветеринарными врачами Орловской области перед убоем было осмотрено около 7,5 миллиона голов животных и птицы. В основном, это, конечно, была птица, на долю которой из общего числа приходится около 7 миллионов осмотренных голов. Также ветеринары дали добро на убой примерно 440 тысяч свиней и 766 голов крупного рогатого скота.

«Ветеринарно-санитарной экспертизе подвергнуто 7,4 миллиона туш убойных животных и птиц, — сообщает региональное управление ветеринарии. — По результатам экспертизы 145 тысяч тонн мяса убойных животных и 136 тонн субпродуктов были направлены на утилизацию в связи с выявлением отклонений в показателях качества и безопасности».

ИА «Орелград»

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