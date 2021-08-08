Орловский город взмолился об отсрочке погашения кредита

Власти Ливен нашли способ оттянуть погашение долга перед областью.

Вопрос об утверждении дополнительного соглашения к договору о предоставлении бюджетного кредита из областного бюджета городу Ливны был рассмотрен депутатами горсовета. Как сообщается на сайте мэрии, этот кредит был получен в декабре 2019 года. Правительство Орловской области одолжило тогда Ливнам 10 миллионом рублей. Срок погашения кредита установлен до 25 декабря 2021 года.

Однако администрация Ливен попросила областные власти продлить срок, сославшись на то, что у города имеется задолженность по банковскому кредиту, которую надо погашать в этом году. Правительство согласилось, в результате срок погашения бюджетного займа перенесен на три года. Ливны должны расплатиться с областью до 25 декабря 2024 года.

Кстати, соглашение о реструктуризации оказалось довольно выгодным для райцентра, поскольку оно не предусматривает изменения других условий, кроме срока погашения. Например, обслуживание бюджетного кредита составляет всего лишь 0,1 процента годовых. Добавим, что текущая задолженность муниципального образования по кредитам – банковскому и бюджетному, составляет 70 миллионов рублей.

По словам начальника городского финансового управления Нины Парахиной, в первой половине 2021 года доходная часть бюджета превысила расходную часть. С учетом последних поправок, внесенных в главный финансовый документ города, по итогам года доходы муниципалитета должны составить 1,046 миллиарда рублей, расходы – 1,052 миллиарда. Таким образом, дефицит бюджета на текущий год прогнозируется в размере 5,3 миллиона рублей.

ИА «Орелград»