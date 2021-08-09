Налоговики разоблачили «недостоверных» предпринимателей

Каждый месяц в реестр вносится по 10 записей о недостоверном бизнесе.

В Орловской области за шесть месяцев 2021 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) было внесено 59 записей о недостоверности сведений о юридических лицах. Такие сведения озвучили в региональном управлении ФНС России. Напомним, что ЕГРЮЛ содержит в себе сведения о создании, реорганизации, ликвидации юридических лиц и прочие данные о них. Закон требует, чтобы данные в госреестре были актуальными и достоверными. Это необходимо по ряду причин, в том числе для защиты добросовестного бизнеса и пресечения деятельности фирм-однодневок.

Проверка достоверности сведений проводится налоговиками по определенной процедуре, утвержденной приказом ФНС России еще в 2016 году. Одним из оснований для этого является получение налоговой инспекцией заявления заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ.

«Если по результатам проверки будет установлена недостоверность сведений ЕГРЮЛ и в регистрирующий орган не поступят соответствующие достоверные сведения о юридическом лице, в реестр будет внесена запись о недостоверности содержащихся в нем сведений о юридическом лице, — пояснили в управлении ФНС. — В Орловской области работа по проверке достоверности сведений ЕГРЮЛ проводится на постоянной основе».

В ведомстве добавили, что в первой половине текущего года в Единый центр регистрации поступило 117 заявлений, на основании которых были проведены проверки. В результате этих мероприятий в ЕГРЮЛ и было внесено 59 записей о недостоверности сведений – примерно по 10 записей в месяц. В отношении пяти юридических лиц проверки еще не завершены.

ИА «Орелград»