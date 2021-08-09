В Ливенском районе появится новый сквер

Стоимость сквера — почти 750 000 рублей.

В селе Сергиевском Ливенского района планируется построить сквер стоимостью 749 700 рублей. Такая информация есть на официальном портале госзакупок.

В новом сквере хотят установить 8 полукруглых скамеек, 10 урн для мусора, 10 светильников, бетонную полусферу для ограничения движения транспорта. Также в планах: укладка геотекстиля под тротуарную плитку на площади почти 950 кв. м и высадка газона. В рамках благоустройства собираются также спилить около 30 деревьев и избавиться от 130 м старых кустарников.

Работы запланировали на весну 2022 года, но подрядчика должны определить уже в августе 2021 года.

ИА «Орелград»