Главой Заводского района Орла стала Маргарита Деркач

10.8.2021 | 18:51 Новости, Политика

Мэр Орла Юрий Парахин подписал распоряжение о назначении.

Маргариту Деркач назначили главой Заводского района, сообщает правительство Орловской области.

Маргарита Владимировна Деркач окончила ОГУ им. Тургенева, а затем ОГУ экономики и торговли. С 2006 года работала в мэрии Орла. С 2016 года занимала должность начальника отдела мониторинга в сфере благоустройства и санитарного содержания города, управления городского хозяйства и транспорта.

Напомним, что с марта 2020 главой Заводского района был Сергей Седов. Его сняли с должности после губернаторской проверки 28 июля 2021 года: Андрей Клычков уволил Седова из-за плохого состояния дворовых территорий.

ИА «Орелград»

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