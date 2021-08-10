Парахин ввел еще одну льготу для бизнеса

Преференцию получат предприятия общепита, пострадавшие от пандемии.

Мэр Орла Юрий Парахин внес важные изменения в постановление администрации города, принятое в конце апреля 2021 года. Речь идет о принятой тогда муниципальной программе «Поддержка хозяйствующих субъектов города Орла, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Этим документом был утвержден довольно внушительный список преференций, которые власти предоставили официально признанному пострадавшим бизнесу.

Теперь список дополнен еще одним пунктом. Он предусматривает преференцию в виде «предоставления хозяйствующим субъектам на безвозмездной основе мест для организации торгового обслуживания участников городских праздничных мероприятий». По мнению мэрии, данная мера поддержки поможет сохранить к концу 2021 года количество действующих объектов общественного питания и торговли как минимум на том же уровне, каким оно было по состоянию на 31 декабря 2020 года. Контроль за исполнением постановления Юрий Парахин возложил на своего заместителя — начальника финансово-экономического управления.

Согласно официальным данным мэрии, на 1 января 2021 года в Орле работало 572 предприятия общественного питания, в том числе 456 объектов общедоступной сети. Остальные объекты работали в школах, вузах и ссузах, а также в прочих в учреждениях и на промышленных предприятиях. В целом за 2020 года количество объектов общепита в областной столице сократилось на 13 единиц. При этом было открыто 46 новых объектов, в том числе 45 в общедоступной сети. В частности, активно открывались в 2020 году кофейни, предприятия быстрого обслуживания, магазины кулинарии и пекарни.

Что касается структуры, то на 1 января 2021 года на территории города Орла насчитывалось 37 ресторанов на 5413 посадочных мест, 75 баров на 1660 мест, 132 кафе на 7455 мест, 14 кофеен на 419 мест, 103 столовых на 11 012 мест, 61 закусочная на 1245 мест, 98 буфетов на 1509 мест, 27 магазинов кулинарии на 44 места и 25 предприятий быстрого обслуживания на 1039 мест. Доля посадочных мест в предприятиях общественного питания общедоступной сети составила 62,8 процента. Таким образом, на каждую 1000 горожан в начале года приходилось более 60,6 посадочных мест, что превышало норматив обеспеченности более чем в 1,5 раза.

ИА «Орелград»