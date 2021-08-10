Под Орлом не разъехались два ВАЗа

10.8.2021 | 12:00 Новости, Происшествия

Пострадали три человека

В Орловской области в столкновении двух ВАЗов пострадали три человека, сообщило региональное УГИБДД.

Инцидент произошел 9 августа в 13.40 на трассе Нарышкино-Сосково. Установлено, что 34-летний водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21124 под управлением 18-летнего парня.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также 69-летняя пассажирка «двенадцатой». Они получили травмы «различной степени тяжести». Потребовалась ли кому-либо госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»

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