Под Орлом водителя из Украины оштрафовали на 200 тысяч рублей

Молодой человек попался гаишникам пьяным за рулем.

Решение по уголовному делу вынес Кромской районный суд Орловской области. Обвинение было предъявлено водителю по фамилии Ноготь, гражданину Украины, зарегистрированному на территории этой страны, но проживающему сейчас в России. Его обвинили в повторной пьяной езде, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что в 2017 году Ногинский мировой суд признал его виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда ему вынесли стандартное наказание — административный штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 18 месяцев.

Как выяснилось только сейчас, в нарушение требований закона свое водительское удостоверение Ноготь в течение трех дней после вступления постановления суда в законную силу не сдал. Следовательно, с точки зрения закона, был прерван срок лишения права управления транспортными средствами. Уже в этом году украинец был остановлен в Кромском районе Орловской области. Он управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения.

Данный факт признал уже суд, так как сам водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В этом случае он автоматически признается пьяным за рулем. Подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился полностью. Суд приговорил его к выплате уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей

Учитывая сумму штрафа и материальное положение осужденного, суд предоставил рассрочку на 5 лет. Кроме того, украинца лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

ИА «Орелград»