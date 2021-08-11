Банкротство «Орлэкса» завершилось в день города

Решение о завершении длительной процедуры вынес арбитражный суд.

Арбитражный суд Орловской области опубликовал резолютивную часть своего решения, вынесенного 5 августа 2021 года. По итогам заседания, на котором был представлен отчет конкурсного управляющего, суд постановил завершить конкурсное производство в отношении закрытого акционерного общества «Орлэкс». Напомним, этот завод когда-то считался одним из флагманов экономики Орловской области, он специализировался на разработке и выпуске контрольно-измерительного оборудования.

О завершении процедуры ходатайствовал конкурсный управляющий, указавший в своем отчете, что все предусмотренные мероприятия конкурсного производства закончены в полном объеме. Напомним, что история с банкротством известного орловского предприятия растянулась на много лет. Завод сам обратился в арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании его несостоятельным, и на основании этого заявления 11 декабря 2008 года в отношении него была введена процедура наблюдения. 26 декабря того же года у завода появился временный управляющий, которым был назначен Алексей Тарасов.

Определением орловского арбитража от 24 июня 2009 года в отношении предприятия-должника была введена процедура внешнего управления, а внешним управляющим стал Владислав Червяков. Спустя еще два года завод признали банкротом, а Владислав Червяков сменил свой статус и стал конкурсным управляющим – сначала с приставкой «и.о.», а затем на постоянной основе. Его отчет на прошлой неделе был заслушан судом.

Как следует из материалов дела, ранее была проведена инвентаризация и реализация имущества завода-должника, в том числе являвшегося предметом залога. Вырученные денежные средства были распределены в соответствии с требованиями «Закона о банкротстве». Требования кредиторов первой и второй очереди погашены в полном объеме, также частично погашены требования третьей очереди. В соответствии с законом, отныне все неудовлетворенные требования кредиторов к «Орлэксу» считаются погашенными.

Процедура конкурсного производства много раз продлевалась, причем последний раз это произошло совсем недавно – 23 июня 2021 года. По данным издания «Коммерсант», в целом балансовая стоимость имущества «Орлэкса» составила 309,4 миллиона рублей, рыночная — 879,8 миллиона. В реестр требований кредиторов было включено 568,3 миллиона рублей долгов, из них удовлетворено требований на 338,7 миллиона.

ИА «Орелград»