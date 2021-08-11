Дебошир под Орлом применил приемы борьбы против полицейского

Амчанин завалил на пол сотрудника полиции проходом в ноги.

Вступил в силу обвинительный приговор, который вынес Мценский районный суд Орловской области. Местный житель был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, Было установлено, что он применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Жертвой преступника стал сотрудник полиции, прибывший по вызову в одно из общежитий города Мценска.

В дежурную часть около 14 часов дня позвонила женщина. Она была очень напугана. Амчанка сообщила, что неизвестный ей молодой человек без всякой причины пытается выломать дверь ее комнату, ведет себя дерзко и вызывающе и при этом осыпает ее нецензурной бранью. На место происшествия прибыл сотрудник полиции, который попытался урезонить хулигана. В присутствии представителя власти девушка решилась выглянуть из комнаты. Дебошир тут же осыпал ее ругательствами и начал на нее кидаться.

На слова полицейского он поначалу вообще не реагировал. А затем решил именно его избрать своей новой жертвой. Судя по описанию его действий в приговоре, молодой человек применил приемы борьбы. Сначала он «быстрым движением тела осуществил проход в ноги потерпевшему и путем их подхвата перевел потерпевшего в положение лежа на спину». Затем хулиган дважды ударил лежащего полицейского кулаком по лицу. Поднявшись на ноги, дебошир еще раз ударил полицейского.

После этого удача от него отвернулась, а «спортивная инициатива» в схватке перешла к сотруднику полиции. Хулиган был задержан и доставлен в отдел. В суде он полностью признал свою вину. Его наказали уголовным штрафом в размере 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»