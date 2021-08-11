Начальника полиции Мценского района уволили за давление на бизнес

Проверка выявила антикоррупционные нарушения.

В Орловской области начальника полиции Мценского района Алексея Бондарева уволили из-за утраты доверия, сообщает прокуратура региона.

Дело связано с давлением на предпринимателя, который ремонтировал дорогу по подрядку в деревне Карандаково Мценского района. Бондарев участвовал в приёмке выполненных работ по ремонту дороги — недалеко от трассы находится его земельный участок. Подписав документы как член приемочной комиссии, Бондарев потребовал от предпринимателя дополнительных работ за его счет. Когда бизнесмен отказался, начальник полиции инициировал проверку по фактам правонарушений, которые якобы были допущены при проведении работ.

УМВД России по Орловской области провело служебную проверку, по результатам которой начальника полиции предупредили о неполном служебном соответствии. Если решение суда вступит в законную силу, Бондарева пообещали уволить из МВД по отрицательным основаниям.

ИА «Орелград»