Орловец украл у своих девушек крупные суммы

11.8.2021 | 16:02 Новости, Общество

Мужчине предъявили обвинение.

В Орле следователи предъявили обвинение молодому человеку, который выманил у 3 орловчанок крупные суммы денег, сообщает УМВД по Орловской области.

Одна из потерпевших рассказала, что познакомилась в соцсетях с мужчиной, с которым потом стала встречаться. Спустя время молодой человек пожаловался девушке на плохое финансовое состояние и попросил её оформить заём в банке, так как сам он официально нигде не работал. Девушка взяла в кредит 250 000 рублей и передала деньги обвиняемому. Также она отдала ему свои золотые украшения общей стоимостью около 50 000 рублей. Мужчина деньги не вернул, и девушка обратилась в полицию.

Следствие также установило, что подобным образом мужчина обманул ещё двух орловчанок. Общая сумма ущерба от деятельности злоумышленника составила более 700 000 рублей.

Мужчине предъявили обвинение. Сейчас он находится под стражей.

ИА «Орелград»

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