Орловская промышленность не дотянула до топ-15

Регион занял 16-е место в национальном рейтинге роста промпроизводства.

По итогам первого полугодия 2021 года в России на 23 увеличилось число регионов с ростом промышленного производства. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг. Обнародованный агентством рейтинг был составлен по данным Росстата. Отмечается, что в целом по стране по итогам января-июня 2021 года в промышленном секторе наблюдается рост на 4,4 процента. Впрочем, как отмечают аналитики, существенное влияние на положительную динамику промышленного производства оказал «фактор низкой базы прошлого года», когда действовали карантинные ограничения.

На фоне неудачного прошлого года довольно хорошо в текущем году смотрится и Орловская область. Региону буквально чуть-чуть не хватило для попадания в ТОП-15. Орловщина расположилась на 16-й позиции с индексом промышленного производства (сравнивались показатели первых полугодий 2020 и 2021 года) 114 процента. На 15-м месте оказалась Ярославская область, обошедшая своего соседа по ЦФО всего лишь на 0,2 процента.

Однако до безусловного лидера текущего рейтинга Орловской области очень далеко. Первое место заняла Республика Северная Осетия-Алания, где индекс промышленного производства по итогам первого полугодия 2021 года составил 152,8 процента. Последнее место с индексом 89,2 процента досталось Сахалинской области. В целом, говорится в исследовании, на фоне общероссийского роста промышленности число регионов с положительной динамикой также ощутимо увеличилось. Оно выросло в 63 регионах, что на 23 больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

ИА «Орелград»