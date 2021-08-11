Орловский бизнес получит «письма счастья» из налоговой

Организации Орла впервые получат сообщения об исчисленных суммах налогов.

Как пояснили в пресс-службе управления ФНС России по Орловской области, сообщения содержат информацию об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов за 2020 год. Их рассылка связана с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ. Эти поправки призваны обеспечить полноту уплаты налогов. Раньше подобные «письма счастья» организациям не рассылались, так что опыт 2021 года является первым в этом отношении.

«Они составляются на основании имеющейся у налогового органа информации, — разъяснили в областном УФНС. — В сообщении указаны объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, ставка и сумма исчисленного налога».

В ведомстве привели текущую статистику. Согласно ей, в рамках указанного механизма только в Орле в текущем году начислено и предъявлено к уплате земельного налога на сумму более чем 224,4 миллиона рублей и транспортного налога почти на 72,3 миллиона. Напомним, речь идет о налоговом периоде 2020 года.

По сравнению с 2019 годом показатели уже увеличились, что, вероятно, можно счесть одним из признаков эффективности нового механизма. Сообщается, что сумма исчисленных юридическим лицам налогов по земельному налогу по сравнению с 2019 годом выросла на 15,5 миллиона рублей, или на 7,4 процента, по транспортному — на 5,5 миллиона рублей, или на 8,3 процента.

«Обращаем внимание, что направление сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах транспортного и земельного налогов не отменяет право налогоплательщика самостоятельно исчислить и уплатить транспортный и земельный налоги, а также соответствующие суммы авансовых платежей по налогам», — подчеркнули в управлении ФНС по региону.

ИА «Орелград»