Суд под Орлом обязал выдать сироте жилье без очереди

Правило очередности является негласным и не влияет на жилищное право.

Покровский районный суд рассмотрел дело об обязании местных чиновников предоставить жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения. Как уточнили в пресс-службе районного суда, иск подал прокурор в интересах юноши, который является сиротой. Сообщается, что его мать была лишена родительских прав еще в 2011 году, а сведения об отце отсутствуют. Своего жилья у молодого человека нет, а между тем он уже достиг 18-летнего возраста, то есть имеет право на жилье от государства.

Несмотря на это, юноша до сих пор таковым не обеспечен. При этом, как показала проведенная прокурорская проверка, еще в 2019 году он был включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Покровском районе. Его номер в очереди – 43. При существующих темпах выделения жилья сиротам юноша рискует надолго остаться без своих «четырех стен».

Однако в ходе рассмотрения дела суд в очередной раз указал на то, что реализация права на жилье не должна ставиться в зависимость от бюджетных возможностей. Кроме того, так называемая очередность – это тоже правило негласное. Шансом «обойти очередь» для многих является обращение в суд. Иск был удовлетворен. Суд обязал администрацию Покровского района предоставить истцу по договору найма специализированное жилое помещение общей площадью 33 квадратных метра, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям.

Напомним, ранее на заседании коллегии прокуратуры Орловской области было отмечено, что вопросы защиты прав детей-сирот находятся в зоне пристального внимания этого ведомства. Так, в первой половине 2021 года на основании решений судов, состоявшихся по искам орловских прокуроров, детям-сиротам было предоставлено 27 жилых помещений. Кроме того, в адрес губернатора было внесено представление. По результатам его рассмотрения был разработан проект закона о дополнительной мере соцподдержки в виде единовременной денежной выплаты детям-сиротам на приобретение жилья.

ИА «Орелград»