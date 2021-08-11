Три человека получили травмы в ДТП под Орлом

11.8.2021 | 12:27 Новости, Происшествия

Столкнулись «восьмерка» и «Ауди 100»

В Орловской области три человека пострадали в столкновении двух легковушек. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 10 августа в 14.40 на трассе Нарышкино-Сосково-Верхняя Боевка. Известно, что автомобиль «Ауди 100» ехал от Нарышкино в сторону Сосково. О направлении движения второго участника ДТП — автомобиля ВАЗ-2108 — не сообщается.

В результате ДТП пострадали 30-летний и 47-летний пассажиры «восьмерки», им понадобилась госпитализация. Кроме того, травмы получила 60-летняя пассажирка «Ауди», но ее медики отпустили на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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