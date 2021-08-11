В Орле должник откупился от «другого вида наказания»

Мужчина предпочел заплатить штраф, чем отправиться за решетку.

Как пояснили в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, речь идет о местном жителе, ранее осужденном за преступление. Детали не раскрываются, но известно, что мужчина был признан виновным по части 3 статьи 158 УК РФ. Было установлено, что он похитил некоторую сумму денег с чужого банковского счета. В суде мужчина полностью признал свою вину и получил наказание в виде уголовного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Также суд при вынесении решения указал реквизиты и сроки для уплаты штрафа. Должника предупредили, что в случае неисполнения решения суда один вид наказания для него может быть заменен другим видом, более строгим. Официально осужденного предупредил об этом и судебный пристав-исполнитель. Кстати, именно приставы наделены правом подачи в суд представлений о замене штрафа другим видом наказания.

Однако в данном случае должник, видимо, не сразу осознал всю серьезность ситуации. Обязанность по оплате уголовного штрафа в установленный срок он не исполнил, требования приставов проигнорировал. Желания погашать долг с его стороны не было видно. И тогда пристав-исполнитель направил в суд представление о замене штрафа.

«Данная мера возымела действие на должника, — говорят в региональном управлении ФССП. — Осознав, что неисполнение решения суда влечет за собой более суровое наказание, в ходе рассмотрения в судебном заседании представления мужчина оплатил штраф в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением».

ИА «Орелград»