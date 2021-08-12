Девять человек погибли в авариях на ж/д переездах

Орловцев пугающей статистикой предостерегли от нарушений на железной дороге.

Курская дистанция пути Московской железной дороги обратилась к жителям Орловской области, особенно водителям, с призывом неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. В компании напоминают, что железнодорожный переезд — это объект повышенной опасности, требующий особого внимания. Для наглядности в сообщении приводится довольно пугающая статистика.

Согласно ей, в 2021 году в границах Московской железной дороги (Орловская область вместе еще с семью регионами входит в ее состав) на железнодорожных переездах произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек. Сообщается, что 9 пострадавших были смертельно травмированы.

«Все ДТП произошли по вине водителей транспортных средств, грубо нарушивших Правила дорожного движения в части проезда железнодорожных переездов, — говорится в сообщении Курской дистанции пути. — Ситуация не изменится, пока каждый автомобилист не осознает всю серьезность опасности пересечения железнодорожного переезда под запрещающий сигнал светофора».

Кроме того, в текущем году на территории Московской железной дороги наблюдается рост травматизма граждан на железнодорожных путях, причем среди пострадавших немало детей. Самыми распространенными нарушениями стали переход путей в неустановленных местах или перед приближающимся поездом и попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее.

Также железнодорожники обращают внимание на то, что некоторые пострадали только потому, что пользовались наушниками. Слушая музыку, они попросту не слышали приближающихся поездов.

В преддверии начала нового учебного года, а также «в целях предупреждения травматизма граждан, находящихся на железнодорожных путях», дистанция пути напоминает: проезд и переход через железнодорожные пути допускается только в установленных и оборудованных для этого местах. При этом необходимо внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами и работниками железнодорожного транспорта. Московская железная дорога также рекомендует гражданам использовать приложение «Safe Train – Берегись поезда», которое оповещает пользователя о приближении к опасной зоне и автоматически блокирует трансляцию музыки и видеороликов.

ИА «Орелград»