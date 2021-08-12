Орловчанку осудили за превышение самообороны

Женщина убила мужчину, пытавшегося ее жестоко избить.

Мценский районный суд Орловской области вынес приговор по уголовному деду, возбужденному в отношении ранее не судимой местной жительницы. Ее обвинили по части 1 статьи 108 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие считало, что она совершила убийство при превышении пределов необходимой обороны. Подобная статья применяется довольно редко.

Как следует из материалов дела, преступление было совершено утром, в промежутке между 10 и 12 часами. Подсудимая и ее супруг в тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения. В спальной комнате между ними вспыхнул словесный конфликт, который перерос в драку. Мужчина несколько раз с силой ударил женщину кулаками по голове и туловищу.

В ответ женщина, «предвидя возможность наступления смерти потерпевшего и желая этого, явно превышая пределы необходимой обороны», взяла со стола кухонный нож. Когда мужчина ударил ее в очередной раз, она нанесла удар клинком ему в живот. Эта рана оказалась не опасной для жизни. Она только подстегнула мужчину, который стал бить женщину еще сильнее.

Соответствующая реакция последовала и с ее стороны. Подсудимая еще несколько раз ударила ножом супруга, вновь попав ему в живот, а затем и по запястью. Эти раны оказались смертельными. Спустя непродолжительное время мужчина скончался от острой кровопотери. Убийца сама сообщила о случившемся в полицию и сразу во всем призналась. Ее дело было рассмотрено в особом порядке. Суд приговорил ее к 1 году исправительных работ с удержанием из заработка 10 процентов в доход государства.

ИА «Орелград»