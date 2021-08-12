Орловская область почти наполовину выполнила план по вакцинации от COVID-19

Знаменский и Новодеревеньковский районы выполнили план полностью

Орловская область почти наполовину выполнила план по вакцинации населения от COVID-19. Такой вывод можно сделать из информации, которую озвучили на совещании во главе с зампредом правительства региона Валентиной Нордстрем.

Она сообщила, что первый этап вакцинации прошли 193 170 жителей региона, а 147 860 человек уже полностью завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции. Напомним, что для достижения коллективного иммунитета в регионе должно быть провакцинировано не менее 60% взрослого населения. Для Орловской области эта цифра составляет более 355 000 человек.

В настоящее время полностью выполнили план по вакцинации Знаменский и Новодеревеньковский районы. Краснозоренский, Залегощенский, Колпнянский и Верховский районы имеют хорошие показатели.

Вакцинация организована в 28 медицинских организациях в 38 пунктах. Также работают 32 мобильные бригады, что особенно важно для жителей отдаленных населенных пунктов.

Всего в Орловскую область уже поступило 225 050 комплектов вакцины разных видов. В основном это препарат «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Также жителям региона доступны вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

ИА «Орелград»