Орловские чиновники «спрятались» от проверки на коррупцию

Под Орлом администрация «забыла» отправить в прокуратуру документы.

Решение по гражданскому делу вынес Новодеревеньковский районный суд Орловской области. Административное исковое заявление подал межрайонный прокурор, действовавший в интересах неопределенного круга лиц. Ответчиком выступила администрация Новодеревеньковского сельского поселения. Прокурор просил о признании незаконным бездействия местных чиновников. Иск был подан по мотивам ранее проведенной проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

По закону, нормативные правовые акты должны проходить антикоррупционную экспертизу перед тем, как быть принятыми. Порядок регулируется не только федеральным законодательством, но и местным. Например, еще в 2015 году решением Новодеревеньковского сельского Совета народных депутатов был утвержден порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

Согласно ему, местные чиновники обязаны направлять в прокуратуру проекты таких документов за семь дней до их принятия. Если документ уже принят, то на антикоррупционную экспертизу его обязаны направлять в течение семи дней с даты их принятия. Однако, по мнению надзорного органа, «администрацией Новодеревеньковского сельского поселения вышеуказанные требования законодательства не исполняются на систематической основе».

Прокуратура привела в иске конкретные примеры. Так, местные власти утвердили «Порядки формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов Новодеревеньковского сельского поселения». Но проект данного документа в межрайонную прокуратуру не поступал. В связи с этим еще в апреле 2021 года надзорное ведомство внесло представление в адрес главы Новодеревеньковского сельского поселения. Однако, как следует из иска, до настоящего времени нарушения не устранены, принятые нормативные правовые акты для проведения антикоррупционной экспертизы в межрайонную прокуратуру не представлены.

«Таким образом, несмотря на принятие межрайонной прокуратурой мер прокурорского реагирования в связи с не предоставлением проектов нормативных правовых актов и принятых нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы, администрацией Новодеревеньковского сельского поселения работа на данном направлении не организована, — следует из материалов суда. — Бездействие администрации Новодеревеньковского сельского поселения влечет за собой нарушение прав и законных интересов граждан, проживающих на территории сельского поселения, поскольку не позволяет выявить условия и предпосылки для коррупционных проявлений и совершения коррупционных правонарушений при их применении».

Суд согласился с этими аргументами и удовлетворил иск. Бездействие местной администрации признано незаконным. Чиновников обязали представить вышеуказанное постановление в межрайонную прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы, на это отведен 1 месяц с момента вступления решения суда в законную силу.

ИА «Орелград»