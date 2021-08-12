Орловский бизнес померится благотворительными деньгами

Самые щедрые благотворители получат благодарности губернатора.

Губернатор Андрей Клычков утвердил положение о проведении ежегодного областного конкурса «Социальная ответственность агробизнеса Орловской области». Как следует из названия, принять в нем участие смогут организации, связанные с процессами производства и переработки сельскохозяйственной продукции. К участию допустят, в том числе, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, индивидуальных предпринимателей и крестьянские фермерские хозяйства.

Поясним, что с точки зрения организаторов конкурса социальная ответственность агробизнеса – это добровольный вклад в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах, а «также соблюдение норм и правил, влияющих на качество жизни отдельных социальных групп и общества в целом». Оценивать будут как внутреннюю, так и внешнюю ответственность.

Например, к внутренней отнесено финансирование собственных мероприятий по безопасности труда, реализации природоохранных проектов и экологических программ, медобслуживанию своих сотрудников, оказанию им различной материальной помощи. А внешняя ответственность – это финансирование проводимых другими экологических акций, вклад в развитие сельских территорий, поддержка спорта, оказание помощи детским домам и домам престарелых, хосписам, приютам для животных, волонтерская деятельность и другое.

Принять участие в конкурсе смогут только представители агробизнеса, работающие на территории Орловской области. Предусмотрено несколько номинаций, которые зависят от масштабов предприятия. Дело в том, что победителей буквально будут определять по количеству денег, вложенных в то или иное социальное мероприятие. Понятно, что у крупных предприятий возможностей больше, чем у мелких. Поэтому одна номинация предназначена для организаций с годовой выручкой более 1 миллиарда рублей, другая – для предприятий с выручкой от 120 миллионов до 1 миллиарда рублей, третья – для бизнеса с выручкой менее 120 миллионов.

Также для них предусмотрен расчет комплексных индексов социальной ответственности. Иными словами, члены экспертной комиссии будут подсчитывать удельное соотношение сумм вложенных «социальных» средств к величине выручки. Победители получат благодарности губернатора и памятные призы с символикой конкурса.

ИА «Орелград»