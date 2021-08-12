Под Орлом надзиратель заставил заключенного заполнять документы

Прокурор области нашел нарушения в работе мценской колонии

В Орловской области осужденный колонии заполнял документы вместо сотрудника УФСИН. Факт выявили в ходе проверки, которая прошла в мценской колонии-поселении.

Возглавлял проверку прокурор Орловской области Владислав Малкин вместе с председателем общественной наблюдательной комиссии Тамарой Жаворонковой. Они оценили условия содержания заключенных, а также соблюдение законодательства со стороны руководства учреждения.

Прокурор провел личный прием осужденных, в ходе которого выслушал из первых уст информацию о реальном положении дел. Ряд обращений Малкин поставил на контроль, а некоторые вопросы были решены сразу на месте. Кроме того, было возбуждено 4 дела об административных правонарушениях против мценской колонии и ее должностных лиц.

ИА «Орелград»