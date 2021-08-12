Торговцев контрафактом наказали в Орле

Нарушителей разоблачила Орловская транспортная прокуратура.

Как сообщает Орловская транспортная прокуратура, сотрудники этого ведомства совместно с сотрудниками таможни провели проверку исполнения требований законодательства в сфере ввоза на территорию РФ продукции легкой промышленности. Проверяющие прошли по нескольким торговым точкам и в двух из них выявили в продаже товары с признаками контрафактности. Речь идет об одежде и аксессуарах, которые продавались под известными брендами.

По фактам выявленных правонарушений в присутствии понятых были составлены протоколы осмотра помещений и находящихся там вещей. Сомнительные товары были изъяты и направлены экспертизу. Проведенное исследование изъятых предметов показало, что обозначения на них являются сходными до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками ведущих фирм мира.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим использование результата своей интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием, что и было зафиксировано в данном случае. У орловских торговцев разрешений от правообладателей не оказалось. Арбитражный суд пояснил, что административное правонарушение может быть совершено индивидуальным предпринимателем не только умышленно, но и по неосторожности.

Поэтому ответственность наступает в том случае, если «лицо знало или должно было знать, что использует чужой товарный знак, но не проверило, осуществляет ли оно такое использование на законных основаниях». Впрочем, ссылка на «незнание», как правило, не работает, так как сведения, касающиеся регистрации товарных знаков, находятся в открытом доступе на сайте Роспатента и в открытой базе товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Вина предпринимателей в данном случае выразилась в том, что, приобретая товар для его перепродажи, они не убедились в законности использования товарных знаков.

«Орловским транспортным прокурором по результатам проверки возбуждено два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст.14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака), — уточнили в надзорном ведомстве. — Решениями арбитражного суда Орловской области виновные лица привлечены к административной ответственности с конфискацией товара. Решения суда не вступили в законную силу».

ИА «Орелград»