В Орле пожар уничтожил крышу дома

12.8.2021 | 11:53 Новости, Происшествия

Человеческих жертв нет

В Орле пожар в жилом доме привел к обрушению кровли, сообщает региональное ГУ МЧС.

Инцидент произошел 11 августа в одном из жилых домов на улице Андриабужной города Орла. Пожарно-спасательная служба получила сообщение о возгорании в 11.41 и оперативно прибыла на место.

На месте происшествия спасатели обнаружили, что кровля на площади 20 квадратных метров сгорела и обрушилась. Также выгорело чердачное помещение. Но удалось избежать человеческих жертв и спасти смежные помещения дома.

Причину возгорания и размер материального ущерба сейчас устанавливают.

ИА «Орелград»

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