В Орле пожар уничтожил крышу дома

Человеческих жертв нет
В Орле пожар в жилом доме привел к обрушению кровли, сообщает региональное ГУ МЧС.
Инцидент произошел 11 августа в одном из жилых домов на улице Андриабужной города Орла. Пожарно-спасательная служба получила сообщение о возгорании в 11.41 и оперативно прибыла на место.
На месте происшествия спасатели обнаружили, что кровля на площади 20 квадратных метров сгорела и обрушилась. Также выгорело чердачное помещение. Но удалось избежать человеческих жертв и спасти смежные помещения дома.
Причину возгорания и размер материального ущерба сейчас устанавливают.
ИА «Орелград»