В Орле проведут конкурс «зарплатных» субсидий

Принять в нем участие могут представители малого и среднего бизнеса.

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области объявил о старте приема заявок на участие в конкурсном отборе. Принять в нем участие вправе представители малого и среднего предпринимательства. Победителям будут выплачены субсидии из областного бюджета. Так власти планируют возместить бизнесу часть затрат по возврату средств микрозаймов, взятых на выдачу зарплаты своим работникам.

Документы на участие в конкурсе департамент будет принимать по 1 октября 2021 года. Результаты отбора чиновники обещают разместить в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр». Условия субсидирования ранее были утверждены постановлением правительства Орловской области.

Согласно им, субсидия предоставляется тем организациям, которые в 2020 году брали микрозаймы на зарплату у Фонда микрофинансирования Орловской области. При этом организация должна была сохранить по состоянию на 31 декабря 2020 года определенное количество работников, а именно не менее 90 процентов штатной численности по сравнению с 1 апреля 2020 года. Словом, бюджетными субсидиями помогут тем, кто на фоне пандемии не сдался и сумел практически сохранить свой штат, пусть для этого и пришлось позаимствовать деньги.

Субсидии будут предоставляться на основании соглашений, которые департамент заключит со всеми получателями. Претендентам необходимо до 1 октября представить в департамент заявление, «содержащее обязательство о выполнении полного комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий при осуществлении деятельности». К нему следует приложить пакет документов, в том числе копии договора микрозайма на выплату заработной платы, справку об отсутствии непогашенной задолженности по нему, справку о штатной численности работников по состоянию на 1 апреля и на 31 декабря 2020 года, согласие на обработку персональных данных и другое.

Добавим, что величина субсидии постановлением регионального правительства установлена в размере 99,9 процента суммы микрозайма на выплату заработной платы, но не может при этом превышать 500 тысяч рублей.

ИА «Орелград»