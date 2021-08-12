В Орле водитель сбил 17-летнюю велосипедистку

12.8.2021 | 12:45 Новости, Происшествия

Девушка получила травмы

В Орле водитель сбил 17-летнюю велосипедистку, сообщает пресс-служба ГИБДД. ДТП произошло 11 августа в 12 часов в Советском районе.

Установлено, что 30-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Кадди», при повороте допустил наезд на велосипедистку. Он двигался по ул. Приборостроительная со стороны ул. Октябрьская в направлении ул. Матвеева. В районе д. 56 по ул. Приборостроительная водитель повернул направо, что обернулось дорожно-транспортным происшествием.

Девушка получила травмы и направлена на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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