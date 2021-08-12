Девушка получила травмы

В Орле водитель сбил 17-летнюю велосипедистку, сообщает пресс-служба ГИБДД. ДТП произошло 11 августа в 12 часов в Советском районе.

Установлено, что 30-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Кадди», при повороте допустил наезд на велосипедистку. Он двигался по ул. Приборостроительная со стороны ул. Октябрьская в направлении ул. Матвеева. В районе д. 56 по ул. Приборостроительная водитель повернул направо, что обернулось дорожно-транспортным происшествием.

Девушка получила травмы и направлена на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»