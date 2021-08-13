Двое орловцев залезли в чужой сад и едва не очутились в колонии

Приятелей-собутыльников подвела жажда наживы.

Уголовное дело о хищении чужого имущества вынес Дмитровский районный суд Орловской области. Перед ним предстали двое местных жителей, которые ранее проблем с законом не имели. Однако из-за собственной алчности они едва не оказались за решеткой. Им обоим инкриминировали по два преступления, а совершены они были одно за другим.

Из материалов дела следует, что в сентябре 2020 года приятели, и без того уже находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, решили выпить еще. Спиртное у них имелось, а вот закуски не было. И тогда они решили забраться в сад своего давнего знакомого, чтобы нарвать яблок на закуску. Сделав это, они решили свой план усовершенствовать. Подельники заметили, что дома никого нет, а входная дверь закрыта на обыкновенный загнутый гвоздь.

Собутыльники подумали, что лучше места для распития спиртного им не найти. Поэтому они отогнули гвоздь и вошли внутрь, тем самым нарушив незыблемый постулат о неприкосновенности жилища. За это на них было заведено первое дело. Второе обвинение было предъявлено уже за хищение чужого имущества. В чужом доме подельники заметили радиаторы отопления. Им удалось демонтировать три батареи, которые они унесли с собой, а затем попытались продать прямо на улице.

Обоим подсудимым суд назначил одинаковое наказание. Каждый из них по совокупности совершенных преступлений получил условное лишение свободы сроком на 2 года и 7 месяцев с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев, в течение которых они должны доказать свое исправление.

ИА «Орелград»