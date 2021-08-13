Нарушения при хранении лекарств выявили в сети ветаптек

Проверку не выдержали аптеки, расположенные в нескольких райцентрах.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел материалы проверок, проведенных сотрудниками управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Ведомство просило привлечь к административной ответственности фармацевтическое ООО, зарегистрированное в городе Ливны. Ранее проверяющие прошли по сети ветеринарных аптек, принадлежащих ему и расположенных в разных районах и городах. Везде были выявлены нарушения.

Например, плановая выездная проверка была проведена в ветеринарной аптеке в городе Ливны. Проверяющим было установлено, что в торговом зале не соблюдается температурный режим хранения лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Они хранились при температуре плюс 25 градусов по Цельсию, в то время как максимум для них составляет 18-20 градусов тепла.

Кроме того, в торговом зале проверяющие нашли потеки на потолке, трещины и неокрашенные места, что «не допускает возможности проведения влажной уборки и является нарушением правил». В аптеке не велся учет лекарственных препаратов, срок годности которых составляет менее 1/3 от всего срока годности. Однако такие препараты имелись в наличии, что тоже является нарушением правил.

Подобные нарушения были выявлены в ветеринарных аптеках того же ООО, расположенных в поселках городского типа Покровское, Колпна и Долгое. Кроме того, в аптеках стояли обычные бытовые холодильники, хотя должны использоваться сертифицированные. Также были вскрыты факты, когда совместно с доброкачественными лекарственными средствами для ветеринарного применения в аптеках хранились препараты с истекшим сроком годности.

Владеющая аптеками компания вину признала, но просила уменьшить размер штрафа. Управление Россельхознадзора предлагало оштрафовать фирму на 100 тысяч рублей, суд снизил эту величину вдвое и наказал ООО штрафом в размере 50 тысяч рублей. Также правонарушителя обязали передать специалистам для уничтожения недоброкачественные лекарственные ветеринарные препараты, изъятые по протоколам во время проверок.

ИА «Орелград»