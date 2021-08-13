Орловская полиция проверит массовую гибель собак в яме со смолой

Зоозащитники заподозрили в трагедии живодёров
Полиция начала проверять информацию о массовой гибели собак в Заводском районе Орла, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.
О происшествии стало известно 12 августа, когда о нём написали в сообществе «Кот и Пёс» в соцсетях.
«Заводской район, улица Автогрейдерная, за территорией предприятия Кредмаш, работники заживо топят собак в котловане со смолой», – говорится в посте.
Автор сообщения написала также, что на днях сама помогала собаке выбраться из этой западни, а три дня спустя в смоляной яме появились новые трупы животных.
В региональном УМВД сообщили, что на место ЧП уже выехала оперативная группа. Полицейские достали тела животных их котлована и отправили на экспертизу.
Расследование продолжается.
ИА «Орелград»