Орловская полиция проверит массовую гибель собак в яме со смолой

Зоозащитники заподозрили в трагедии живодёров

Полиция начала проверять информацию о массовой гибели собак в Заводском районе Орла, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

О происшествии стало известно 12 августа, когда о нём написали в сообществе «Кот и Пёс» в соцсетях.

«Заводской район, улица Автогрейдерная, за территорией предприятия Кредмаш, работники заживо топят собак в котловане со смолой», – говорится в посте.

Автор сообщения написала также, что на днях сама помогала собаке выбраться из этой западни, а три дня спустя в смоляной яме появились новые трупы животных.

В региональном УМВД сообщили, что на место ЧП уже выехала оперативная группа. Полицейские достали тела животных их котлована и отправили на экспертизу.

Расследование продолжается.

ИА «Орелград»