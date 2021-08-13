Прокуратура потребовала обезопасить люки под Орлом

Канализационные люки без крышек обнаружились в Орловском районе.

Орловский районный суд удовлетворил исковые требования местного прокурора, выступившего в интересах неопределенного круга лиц. Иск был подан к администрации Орловского района. Прокурор просил обязать ее ограничить доступ к группе колодцев. Дело в том, что ранее была проведена проверка системы водоотведения в поселке Вятский посад Образцовского сельского поселения.

В результате были обнаружены несколько колодцев канализационной сети. На момент проверки один из них не имел люка. Во-первых, это попросту опасно, так как в колодец может случайно провалиться ничего не подозревающий человек. Подобные ЧП случались и на Орловщине, в том числе, увы, с летальным исходом. Во-вторых, из-за открытого люка проверенная местность насыщена «гнилостным запахом».

В связи с выявленным нарушением в адрес главы администрации Орловского района и руководителя МУП «Орловский теплосервис» были внесены прокурорские представления, однако нарушения все еще не устранены. Представители администрации в судебном заседании возражали против удовлетворения заявленных исковых требований, не отрицая при этом «факта наличия группы колодцев и их опасность для жизни и здоровья граждан». Однако ответчики указали, что «указанная группа колодцев не относится к системе водоотведения поселка Вятский посад, не состоит на балансе как часть системы водоотведения». По их мнению, администрация Орловского района является ненадлежащим ответчиком.

В качестве третьего лица в судебном процессе выступила администрации Образцовского сельского поселения, но сделать крайней ее никому не удалось. Изучив представленные сторонами материалы, суд установил, что проблема даже серьезнее, чем казалось. Из акта обследования земли следует, что всего на спорных участках находится 70 колодцев, 11 из которых открыты. Еще у 10 колодцев отсутствует верхний ряд колец. Они заполнены сточными водами, ограждения у них нет.

При этом, как установил суд, существует беспрепятственный доступ к этим колодцам, что может способствовать возникновению травмоопасной ситуации. При этом суд не принял во внимание доводы представителя ответчика о том, что спорная группа колодцев и участок местности не относится к системе водоотведения, поскольку в настоящий момент для этих целей никак не используется.

Суд решил, что хотя этот участок в настоящий момент и не функционирует, он фактически заброшен, но все равно является частью системы водоотведения. При этом обеспечение права граждан на безопасные условия проживания не может быть поставлено в зависимость от субъективного усмотрения фактического собственника, каковым является администрация Орловского района, решил суд. Иск был удовлетворен полностью, чиновников обязали в течение месяца после вступления решения в силу ограничить доступ граждан к опасной группе колодцев.

ИА «Орелград»