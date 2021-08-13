Пьяный орловец без прав попался на скутере без номеров

Мужчина одновременно нарушил сразу несколько Правил дорожного движения.

Решение по уголовному делу о повторной пьяной езде вынес Кромской районный суд Орловской области. Перед ним предстал местный житель, работающий мастером-приемщиком лома черного и цветного металлов. Ранее он не был судим, но не так давно привлекался к административной ответственности. Его признали виновным в пьяной езде – мужчина попался пьяным за рулем, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В рамках административного дела водителя оштрафовали на 30 тысяч рублей и на полтора года лишили права управления транспортными средствами. Чуть более месяца назад он вновь попался гаишникам. Мужчина управлял скутером без государственных регистрационных номеров. За руль он сел, не имея водительского удостоверения. Кроме того, мужчина был пьян – сам он потом рассказал, что якобы за день выпил два литра пива.

Задержали его в первом часу ночи. Кстати, именно поздним временем пытался оправдаться нетрезвый водитель. По его мнению, так как дорога была пустынной, он не мог своими действиями «создать препятствия и аварийную обстановку другим участникам дорожного движения». Но сначала сотрудники ГИБДД, а затем и суд объяснили ему, что это совсем не так.

Кстати, на этот раз водитель согласился пройти освидетельствование на месте. Прибор зафиксировал превышение в его крови допустимой доли спиртного в несколько раз. Мужчина признал свою вину и получил наказание в виде обязательных работ на 200 часов. Кроме того, его вновь лишили водительских прав, теперь уже сроком на 2 года.

ИА «Орелград»