Более полутысячи орловцев заплатят налог за роскошные автомобили

14.8.2021 | 15:26 Новости, Экономика

Орловское УФНС рассказало о начислениях повышенного транспортного налога.

В Орловской области повышенный транспортный налог за 2020 год на общую сумму свыше 12,1 миллиона рублей выставлен владельцам 561 дорогостоящей машины. Напомним, его в обиходе называют также налогом на роскошные авто. Как сообщили в управлении ФНС России по Орловской области, число таких плательщиков в регионе увеличилось. В прошлом году повышенный налог был начислен на 397 автомобилей, в 2019 году – на 280 автомобилей.

Напомним, для расчета транспортного налога в нашей стране используется прогрессивная шкала, учитывающая понижающие и повышающие коэффициенты. Меньше общепринятого, например, платят льготники. А повышающие коэффициенты предусмотрены для дорогостоящих автомобилей. Причем они зависят не только от стоимости машины, но и от года ее выпуска.

Например, самый высокий коэффициент 3 применяется в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет. Такой же расчет используется для легковушек средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

Коэффициент 1,1 применяется для машин ценой 3-5 миллионов рублей не старше 3 лет, а коэффициент 2 – для авто стоимостью 5-10 миллионов и не старше 5 лет. В региональном управлении ФНС в связи с этим уточнили, что в Орловской области при расчете транспортного налога за 2020 год коэффициент 1,1 был применен по отношению к 436 автомобилям, коэффициент 2 – к 122 машинам, а коэффициент 3 – всего лишь к трем автомобилям.

«Перечень легковых автомобилей со средней стоимостью от 3 миллионов рублей для расчета транспортного налога ежегодно обновляется и публикуется на сайте Минпромторга России, — добавили в УФНС. — Оплатить транспортный, а также земельный налог и налог на имущество физических лиц за 2020 год необходимо не позднее 1 декабря».

ИА «Орелград»

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