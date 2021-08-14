«Дорожная служба» засудила заказчика

Госпредприятие взыскало без малого миллион рублей за выполненную работу.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению государственного унитарного предприятия «Дорожная служба» к компании «Диалог-Инвест» из города Ливны. Речь шла о взыскании задолженности и неустойки по договору в размере более 900 тысяч рублей. Исковые требования были мотивированы ненадлежащим исполнением обязательств ответчиком по оплате выполненных работ.

Как следует из материалов дела, в октябре 2020 года стороны заключили договор. «Дорожная служба» по нему являлась исполнителем. По условиям договора, она должна была в установленный срок отремонтировать площадку для стоянки автомобилей по улице Дружбы Народов в Ливнах. Со своей стороны заказчик обязался создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить оговоренную цену.

Стоимость работ по договору составляла 887,89 тысячи рублей, причем авансирование не было предусмотрено. «Дорожная служба» довольно оперативно выполнила ремонт. Акт о приемке выполненных работ был подписан даже раньше, чем предполагалось. Однако денег за свой труд ГУП до сих пор не получил. В адрес заказчика была направлена письменная претензия, оставшаяся без удовлетворения.

Решать спор двух сторон пришлось суду. Арбитраж принял во внимание то, что акт о приемке выполненных работ был подписан ответчиком и скрепленным круглой печатью без замечаний и возражений. О фальсификации представленных доказательств никто не заявлял. Исковые требования были удовлетворены полностью. Компанию «Диалог-Инвест» обязали выплатить «Дорожной службе» всю сумму по договору, а также неустойку в размере 26,5 тысячи рублей. Кроме того, неустойка будет начисляться и впредь за каждый день просрочки до тех пор, пока должник полностью не исполнит свои обязательства по решению суда.

ИА «Орелград»