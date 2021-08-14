Незваный гость ограбил женщину под Орлом

Злоумышленник был задержан простыми, но неравнодушными гражданами.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, фигурант которого был признан виновным в совершении очень странной пьяной кражи. Как следует из материалов дела, прошлым летом он вышел из исправительной колонии, где отбывал срок за другое преступление. Рецидив произошел в апреле 2021 года, причем преступник поначалу ничего плохого не замышлял. Около 13 часов дня он подошел к одному из многоквартирных домов в райцентре Покровское.

Мужчина был пьян, но его душа требовала продолжения банкета. С собой он принес спиртное, которое намеревался распить совместно со своим приятелем. Мужчина вошел в подъезд и принялся искать квартиру друга. В процессе поисков он обратил внимание на другую квартиру. Дверь была закрыта, однако из замочной скважины торчал ключ. Недолго думая, рецидивист повернул его и вошел в чужую квартиру.

Сначала он прошел на кухню, где поставил бутылки со спиртным на стол. Затем отправился в комнату и начал шарить по тумбочкам и шкафу. Он нашел смартфон, который тут же сунул себе в карман. В этот момент в комнату вошла пожилая женщина, которая, испугавшись незнакомого человека, крикнула: «Мужчина, вы что здесь делаете? Уходите!». После этого она схватила трубку стационарного телефона и начала звонить в полицию.

На этот раз испугался уже незваный гость. Со словами: «Что ты кричишь?», он встал с чужой кровати и покинул квартиру, прихватив по пути свои бутылки. В это время женщина проверила, не пропали ли вещи, и обнаружила, что на месте нет смартфона. Она тут же позвонила со стационарного аппарата дочери, в квартире которой все это и происходило (женщина присматривала за квартирой дочери, сама она живет по соседству), рассказала ей все и описала злоумышленника.

В свою очередь, дочь бегом отправилась домой. По пути она заметила мужчину, похожего по описанию на грабителя, и стала звать на помощь. Двое прохожих откликнулись на призыв, скрутили вора и удерживали его до приезда полиции. Следствие и суд квалифицировали действия подсудимого как кража, а не грабеж, поскольку телефон он успел утащить тайно, потерпевшая не видела, как он его брал. Суд наказал рецидивиста лишением свободы на 3 года с последующим ограничением свободы еще на 10 месяцев.

ИА «Орелград»