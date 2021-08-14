Орловскую фирму накажут за задержку зарплаты

Нарушения были вскрыты по жалобе работников.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, сотрудники этого ведомства провели проверку компании «Фолиант» в рамках поступившего обращения. В результате были вскрыты нарушения трудового законодательства. Было установлено, например, что заработная плата работникам в мае и июне 2021 года выплачивалась несвоевременно и не в полном объеме. Тем самым были нарушены требования статей 22 и 136 Трудового кодекса РФ.

«Все суммы, причитающиеся при прекращении трудового договора, работникам не выплачены в день увольнения, чем нарушены требования статьи 140 ТК РФ, — добавили в инспекции труда. — Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы и расчета при увольнении работникам не начислена и не выплачена, чем нарушены требования статьи 236 ТК РФ».

По итогам проверки компании было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В настоящий момент рассматривается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности. Ранее «Орелград» писал, что тема защиты трудовых прав обсуждалась на расширенном заседании коллегии прокуратуры Орловской области. Было отмечено, что в первой половине 2021 года в результате принятых прокурорами мер в полном объеме погашена задолженность по заработной плате перед 960 работниками 22 предприятий на сумму свыше 10,6 миллиона рублей.

По состоянию на конец первого полугодия 2021 года в 4 раза снизилось количество неоконченных исполнительных производств по взысканию долгов по заработной плате. Добавим, что по данным Орелстата суммарный долг по зарплате в Орловской области на 1 июля 2021 года составил 4,618 миллиона рублей. Среди должников числятся только коммерческие предприятия из строительства и сферы обрабатывающих производств.

ИА «Орелград»