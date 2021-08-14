Под Орлом нетрезвый мужчина избил собутыльника костылем

Следствие просило закрыть дело на обвиняемого, но суд в этом отказал.

Уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, рассмотрел суд в райцентре Хомутово. В совершении преступления обвиняют жителя Новодеревеньковского района, причем, по версии следствия, сделал он это с применением предмета, использованного в качестве оружия.

Органами предварительного расследования установлено, что 15 декабря 2020 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своему знакомому. Около часа они мирно распивали вдвоем спиртное, после чего «на почве внезапно возникших неприязненных отношений» вспыхнул конфликт. Обвиняемый схватил стоявший рядом деревянный костыль и нанес им своему оппоненту несколько ударов по голове и рукам.

На этом конфликт был исчерпан, но потерпевший пожаловался на обидчика в полицию. Уже в суде следователь подал ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. С этим согласился сам обвиняемый и его адвокат, но потерпевший выступил против этого. Он пояснил, что подсудимый ущерб каким-либо образом не возмещал, извинений не приносил.

Государственный обвинитель также возражал против прекращения уголовного дела, заявив, что «условия прекращения не соблюдены, ущерб не возмещен». Выслушав мнения участников процесса и исследовав материалы уголовного дела, суд в удовлетворении ходатайства следователя отказал и постановил вернуть материалы уголовного дела начальнику СО МО МВД России «Новодеревеньковское».

ИА «Орелград»