Под Орлом ревнивая пенсионерка пыталась отрезать ухо любимому

За содеянное ей несколько месяцев придется провести за решеткой.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный мировым судьей судебного участка Болховского района. На скамье подсудимых оказалась жительница райцентра Болхов, которая лишь два года назад вышла из исправительной колонии общего режима. Там она отбывала трехлетний срок по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Ее осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего с применением предмета, использованного в качестве оружия.

Новое уголовное дело доказало, что буйный нрав никуда не исчез. Из обвинительных материалов следует, что в феврале 2021 года пенсионерка «порезала» своего сожителя. Произошло это глубокой ночью, в промежутке с трех до четырех часов. Пенсионерка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с сожителем они на кухне распивали спиртное. Затем между ними вспыхнула ссора, причиной которой стала ревность. Дама обвинила любимого в измене, схватила кухонный нож и резанула им по правому уху «изменщика».

Потерпевшего отвезли в больницу, где врачи зашили ему ухо. На этот раз вмененная подсудимой статья оказалась менее серьезной, так как причиненный здоровью кавалера вред медиками был признан легким. К тому же подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Но суд учел ее криминальное прошлое. С учетом рецидива ревнивой пенсионерке дали 4 месяца колонии-поселения, куда ей было приказано проследовать самостоятельно.

ИА «Орелград»